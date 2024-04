Napoli - il totoallenatore | parlano Raimondo Marino e Ciro Capuano

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 19 aprile 2024) Il prossimo allenatore del: a Radio CRC è intervenuto, ex calciatore del ‘Ciuccio’ e compagno di squadra di Conte al Lecce. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’. “Io consiglierei Conte al club partenopeo perché i napoletani hanno bisogno di un uomo come lui. È una persona per bene e schietta nelle cose. È verace come i napoletani. Il rapporto che avrebbe con De Laurentiis? Antonio non si fa manipolare dagli altri, ognuno fa il suo lavoro ed è giusto così, altrimenti i giocatori perdono credibilità nell’allenatore”. Ilattuale… “La difesa del? Dipende sempre dalla qualità dei giocatori, come stanno in forma e mentalmente. Per una parola si perde l’amicizia, capita che si litighi poi negli spogliatoi e lì non è ...