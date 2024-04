Napoli - attivisti in piazza contro il G7 | respinti dalla polizia al porto

Da Torino a Napoli studenti in piazza per il clima e per il cessate il fuoco in Medio Oriente - Mentre a Roma gli studenti in presidio all'Università La Sapienza si uniscono al corteo per il clima e per il cessate il fuoco, si animano le piazze anche di altre città italiane, come Napoli, Torino ...msn

G7, a Napoli tafferugli e tensioni manifestanti-forze ordine - Napoli, 19 apr. (askanews) - Qualche momento di tensione a Napoli tra le forze dell'ordine e i manifestanti del corteo contro il G7 che è in corso ...notizie.tiscali

G7 Capri 2024, scontri a Napoli a Calata Porta di Massa: i manifestanti pro Pal respinti dalla polizia - Tafferugli a Calata Porta di Massa, dove un gruppo di attivisti anti G7 ha provato a raggiungere gli imbarchi per Capri ed è stato respinto da un cordone di polizia in ...ilmattino