Napoli - adesso in pole position c’è Pioli Scendono le quotazioni di Conte

2024-03-27 22:54:50 Fa notizia quanto riportato poco fa dal CdS: “Barcellona? penso al Napoli ma, certo, è un piacere quando il tuo idolo di infanzia ti loda per come giochi”. Parole e idee di ... (justcalcio)

COMUNE DI Napoli - Al via la demolizione dell'ecomostro di Viale Colli Aminei, un edificio abusivo di 5 piani - Una vicenda iniziata 60 anni fa e che oggi finalmente vede il suo epilogo. Dopo anni di ricorsi e gravi disagi per tutto il quartiere, il Comune di Napoli ha approvato il progetto di demolizione dell’ ...napolimagazine

Tmw - Ceccarini: "Manna rescinderà a fine campionato. Poi lo aspetta il Napoli" - Niccolò Ceccarini ha dato le ultime sul futuro di Giovanni Manna sulle pagine di Tuttomercatoweb: "Giovanni Manna lascerà la Juventus. Ormai da qualche tempo la ...tuttojuve

Napoli, quattro nomi per la nuova difesa: obiettivo Buongiorno - Alessandro Buongiorno, capitano del Toro, è nei primissimi posti della short list del Napoli. La scorsa estate ha rifiutato l’Atalanta per restare in granata, adesso potrebbe prendere in ...napoli.repubblica