(Di venerdì 19 aprile 2024)e lahanno deciso cosa fare nel: niente Bayern Monaco per il Ct, perché ha rinnovatoe lahanno deciso cosa fare nel: niente Bayern Monaco per il Ct, perché ha rinnovato. La nota della federazione: NOTA – «rimarrà l’allenatore della nazionale maggiore maschile delladopo il

La seconda vittoria in due amichevoli giocate contro la Francia dà qualche fiducia in più alla Germania di Nagelsmann , che approccia all’europeo casalingo non certamente sotto i migliori auspici. Un ... (infobetting)

Il CT della nazionale tedesca Julian Nagelsmann ha parlato in zona mista durante la riunione degli allenatori al workshop UEFA a Düsseldorf. In questa occasione l’ex Lipsia non ha risparmiato ... (sportface)

Germania, rinnovo per Nagelsmann: sarà il ct fino al Mondiale - L'avventura di Julian Nagelsmann come commissario tecnico della Germania non si fermerà all'Europeo casalingo di quest'estate. Come ufficializzato dalla federazione tedesca, l'allenatore ha rinnovato ...gianlucadimarzio

BAYERN MONACO, SFUMA Nagelsmann: RINNOVA CON LA Germania - Julian Nagelsmann non sarà il prossimo tecnico del Bayern Monaco. L'attuale ct della Germania, riferisce la Bild, prolungherà il ...sportmediaset.mediaset

Nagelsmann Germania, ufficiale la decisione sul futuro del Ct - Nagelsmann e la Germania hanno deciso cosa fare nel futuro: niente Bayern Monaco per il Ct, perché ha rinnovato Nagelsmann e la Germania hanno deciso cosa fare nel futuro: niente Bayern Monaco per il ...calcionews24