Nacho torna di moda per l’Inter? Lui comunica una grande decisione!

(Di venerdì 19 aprile 2024)è stato già accostato alla scorsa stagione ma ora da Madrid arriva una notizia potenzialmente importantissima in ottica calciomercato. Il capitano del Real Madrid è arrivato a fine contratto e vuole cambiare aria: secondo Marca, c’è anche il club nerazzurro sulle sue tracce NUOVA POSSIBILITÀ –Fernandez vuole cambiare aria e lo ha giàto alla dirigenza del Real Madrid., se dal punto di vista sportivo è concentratissima sulla prossima partita, ovvero il derby con il Milan che potrebbe valere la seconda stella, fuori dal campo è già al lavoro da tempo in vista della prossima stagione che vedrà sempre l’allenatore piacentino al timone. OCCASIONI – Il mercato dei parametri zero è ormai l’habitat naturale di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio che sono già riusciti ad ...

L’ Inter si è già mossa benissimo nel mercato dei parametri zero, assicurandosi per la prossima stagione due calciatori di sicuro affidamento: Zielinski e Taremi. Centrocampo e attacco possono già ... (inter-news)

Inter, Marotta nell'ombra torna rapace: il colpo a zero è dal Real Madrid! - Dalla Spagna arriva la clamorosa indiscrezione di mercato: il giocatore lascia a fine stagione e i nerazzurri sono la squadra individuata come destinazione ...tuttosport

Calciomercato Inter, pronto un COLPO dal Real Madrid. La situazione - Nacho Fernandez lascerà il Real Madrid a giugno: l’Inter punterà tutto nella prossima sessione di calciomercato estiva Come riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, l‘Inter torna a dim ...calcionews24

Manchester City-Real Madrid, formazioni ufficiali: tornano Walker e De Bruyne dal 1', c'è Nacho in difesa con Rudiger - CHAMPIONS LEAGUE - Le scelte di Pep Guardiola e Carlo Ancelotti per il ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma all'Etihad Stadium di Manchester mercoledì 17 aprile alle 21.00. Il ...eurosport