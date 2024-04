Mussolini e gerarchi non più cittadini onorari a Ustica

(Di venerdì 19 aprile 2024) Benitoe ifascisti non sono piùdell'isola di. Con un emendamento, approvato stamani dal consiglio comunale, è stato modificato il regolamento: le onorificenze decadono per tutti i defunti. Durante il ventennio l'isola difu luogo di confino dove furono inviati numerosi antifascisti, tra cui Antonio Gramsci. A proporre la modifica che fa decadere tutte le cittadinanze ai defunti sono stati i consiglieri di maggioranza, dopo avere bocciato un emendamento della minoranza che chiedeva la revoca delle onorificenze ae ai, che erano state conferite nel 1924. "Ciò mette fine alle artificiose polemiche e colma definitivamente un vuoto del precedente regolamento - scrivono i consiglieri di ...

Paura alla Zisa, cade un albero in via Eugenio l’Emiro: strada chiusa e disagi al traffico | VIDEO - Traffico bloccato in via Eugenio l’Emiro, nel quartiere Zisa di Palermo, dove un albero si è spezzato cadendo sull’asfalto. L’episodio, causato intorno a mezzogiorno dal maltempo che oggi si sta abbat ...mondopalermo

