MOVIOLA Roma-Milan - Corsport | disastro Marciniak Rosso vergogna a Celik

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 19 aprile 2024), secondo il Corriere dello Sport, l’arbitroè statoso: ildiretto estratto a Celik è assurdosbaglia clamorosamente sula Celik: cheView this post on Instagram A post shared by daily.it (@daily.it)vergogna a Celik LEGGI ANCHE, Rafael Leao ancora assente ingiustificato. Tutti i voti L'articolo proviene da Daily