Moviola Genoa Lazio - l’episodio chiave del match

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 19 aprile 2024)arbitraledelvalido per la 33esima giornata di Serie A 2023/2024:delladeltra, valido per la 33esima giornata di Serie A 2023/2024. Dirige la sfida l’arbitro Feliciani. 16‘ Retegui scappa via a Casale che lo stende: ammonizione per il difensore laziale 87‘