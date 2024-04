MOVIOLA – Cagliari-Juventus - rigore col Var | mani di Bremer considerato punibile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 aprile 2024) Episodio daincon il calcio diconcesso dopo revisione al Var dall’arbitro Piccinini per un tocco didi Gleison. Ci sono alcuni dubbi per questa decisione: il difensore brasiliano tocca, ha il braccio in posizione innaturale, ma la sfera sbatte in una porzione dell’avambraccio, a distanza ravvicinata e con il centrale bianconero girato di spalle. In ogni caso, spesso questi episodi vengono sanzionati col penalty e il Var Chiffi decide di intervenire, Piccinini cambia idea al monitor e concede il, trasformato da Gaetano che batte Szczesny. SportFace.