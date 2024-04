Mousse al limone senza lattosio né uova | ottima per dessert e per farcire crostate e bignè

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di venerdì 19 aprile 2024) Possiamo assaporarla tale e quale, per unfresco, ma è perfetta anche per guarnire la base di(cotte alla cieca), cheesecake o di tiramisù estivi. È spumosissima grazie alla predella panna montata. Dovremo procurarci quella vegetale per dolci, già zuccherata. Per una riuscita assicurata, ricordiamoci di utilizzarla freddissima da frigorifero! Una volta pronta, conserviamo la crema per un massimo di 2 giorni a 4°, ben chiusa in un contenitore ermetico. Che ne dite di cucinare insieme? Mettiamoci al lavoro, sarà un gioco da ragazze!alné: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: 120 ml di succo difiltrato 120 ml di acqua 110 g di zucchero semolato 30 g ...