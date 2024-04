Mountain bike - la Coppa del Mondo prosegue in Brasile | gli italiani vogliono confermarsi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 aprile 2024) Dopo il primo fine settimana a Mairipora, ladeldifa rotta verso il nord e rimane in: si volerà ad Araxa per la seconda tappa della stagione 2024 dopo un primo weekend che ha offerto grande spettacolo e gare molto equilibrate e incerte fino alla fine. Entrambi i percorsi UCI Cross-country Olympic e UCI Cross-country Short Track attraversano una foresta, combinando tratti pianeggianti e ad alta velocità con discese veloci e difficili da gestire. Sarà un sentiero molto dissestato quello da affrontare e, in caso di condizioni atmosferiche difficili, potrebbe esserci tanto fango e potrebbero rappresentare un’insidia in più. Buona è stata la prova al debutto di Chiara Teocchi, che ha chiuso in quarta posizione, e di Simone Avondetto che ha chiuso in sesta posizione nella ...