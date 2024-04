Morto Pietro Beschi | il ciclista 69enne investito a Desenzano si è spento dopo due giorni di agonia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 aprile 2024)(Brescia), 19 aprile 2024 - Ha lottato duee due notti in ospedale, poi nelle scorse ore è. Non ce l'ha fatta, sessantanovenne di Lonato del Garda coinvolto martedì sera in un incidente stradale in località San Martino di. L'uomo, lo scorso 16 aprile alle 18.30, pedalava in sella alla sua bicicletta, diretto a casa propria. Aveva impegnato la rotonda che porta all'ingresso della tangenziale quando è stato falciato da un'auto. L'impatto, dovuto a una mancata precedenza, è stato violentissimo, e ilè stato sbalzato di sella per oltre sei metri. Condotto in ospedale in elicottero in stato di incoscienza, non si è più ripreso. È deceduto in un letto della Rianimazione del Civile.