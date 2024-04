Morto a Suviana - i funerali del giovane Alessandro | Grazie per averci concesso di amarti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024) «Che il sacrificio die dei suoi compagni di lavoro, e di tutti quelli che sul lavoro hanno perso la vita, sia un monito per tutti coloro che hanno responsabilità in questo campo a mettere in atto tutte le strategie per sconfiggere questa piaga delle morti sul posto di lavoro». Sono le parole di don Angelo Falchi, l'ex parroco di Forcoli che oggi, insieme all'arcivescovo di San Miniato, monsignor Giovanni Paccosi, ha concelebrato a Forcoli (Pisa) idiD'Andrea, il 37enne, tecnico della Voith Idro di Cinisello Balsamo,martedì della scorsa settimana nella centrale elettrica di. «Ad altri spetta il compito di indagare e trovare le ragioni di questo disastro, se per errore umano, difetto tecnico e sottovalutazione dei rischi - ha detto don Angelo -, ...