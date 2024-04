(Di venerdì 19 aprile 2024) Castelfiorentino, 19 aprile 2024 – “Parlare di calcio in questo momento è impensabile. Nessuno di noi è nelle condizioni psicologiche per affrontare una partita di calcio". Èdistrutto dal dolore Nico Scardigli, allenatore del Castelfiorentino. Sono trascorsi appena quattro giorni da quando, calciatore di 26 anni, ha perso la vita dopo un malore accusato durante la partita di Eccellenza fra Castelfiorentino e Lanciotto a Campi. "Dobbiamo rimettere insieme tante cose – raccontaScardigli, che era legatissimo a–. Per noi l’impatto è devastante, potete immaginare il nostro stato d’animo. Di fronte a queste tragedie non ci sono parole. C’è solo amarezza". Secondo quanto appreso, il ragazzo aveva svolto lae ottenuto il certificato di ...

Il giudice sportivo della Figc - Lega Dilettanti Toscana, in base al referto dell'arbitro, ha emesso il proprio verdetto in merito alla partita Lanciotto -Castelfiorentino, sospesa il 14 aprile 2024

Morte di Mattia Giani, la visita di idoneità in un centro privato. Club ancora sotto choc - La squadra si è data appuntamento per provare a tornare in campo. L'allenatore: "Ma nessuno è nelle condizioni psicologiche per ripartire"

Mancini, il gol e la dedica a Giani: "Ciao Mattia, per sempre con noi" - Un malore in campo, la corsa in ospedale, il decesso: la tragedia che ha portato via il 26enne Mattia Giani si è consumata tre giorni fa a Campi Bisenzio (Firenze), nel match di Eccellenza fra Lanciotto