Morelli | Israele mette in riga gli alleati - sulla crisi decide tutto in solitaria

(Di venerdì 19 aprile 2024) Alla fine, l’annunciata rappresaglia disull’Iran c’è stata. Si è trattato di un attacco limitato che ha causato pochi danni. Elia, giornalista di Domino ed esperto di geopolitica, qual è il messaggio che Netanyahu ha mandato a Teheran?“Intanto dobbiamo capire se l’attacco è partito dal territorio israeliano per colpire una base militare in cui sarebbero ospitati degli F-14, come affermato dai media occidentali, oppure se sia stato lanciato dall’interno dell’Iran e quindi da agenti di prossimità israeliani presenti nel Paese, come raccontano fonti iraniane. Detto questo, Netanyahu ha sicuramente voluto lanciare un messaggio all’opinione pubblica israeliana così da compattarla in caso di un conflitto diretto con l’Iran che, per quanto remota, è una possibilità. A mio parere ha anche mostrato i muscoli all’interno del proprio governo, ...