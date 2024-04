Monza Vs Atalanta | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 19 aprile 2024) Gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I brianzoli vogliono giocarsi le loro residue chance di qualificazione europea, mentre per nerazzurri i tre punti sono obbligatori per cercare un posto in Champions.Vssi giocherà domenica 21 aprile 2024 alle ore 20.45 presso l’U-Power StadiumVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Per quanto difficile i brianzoli strizzano sempre l’occhio all’Europa. La squadra di Palladino è infatti undicesima, a meno sei dal settimo ed ultimo posto per la qualificazione continentale. Il rendimento nelle ultime tre, però, non è stato ottimale con due sconfitte e un pareggio Con la semifinale di Europa League in tasca, i bergamaschi vogliono provare a inserirsi nella lotta per la Champions. Un obiettivo che ...