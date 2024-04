Monza - venditore abusivo prova a scappare dalla polizia mordendo un agente | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 aprile 2024) Avrebbe morso undie ne avrebbe ferito un altro nel tentativo di. Per questo unambulante di 34 anni di nazionalità senegalese è statogiovedì pomeriggio nel centro storico di. L’inseguimento è iniziato intorno alle 17.40 in via Italia, all’altezza di via Rossi. I due agenti in servizio hanno controllato il senegalese mentre era intento ad offrire merce varia ai passanti. Essendo risultato sprovvisto di documenti e irregolare sul territorio nazionale, è stato invitato a seguire gli agenti per ulteriori accertamenti ma, per tutta risposta, il trentaquattrenne li ha spinti e hato a. Dopo un inseguimento durato alcuni minuti per le vie del centro è stato raggiunto e ha fatto ...