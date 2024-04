Montesilvano montagne di cocaina arresti oggi

(Di venerdì 19 aprile 2024) Durante un’operazione di controllo vicino al casello autostradale di Pescara Ovest, i Carabinieri della Compagnia dihanno arrestato un uomo di 45 anni, originario della Puglia, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’individuo, apparso nervoso e incapace di fornire spiegazioni plausibili sulla sua presenza a Pescara, è stato fermato mentre guidava una Fiat 500. Dopo una perquisizione accurata, i militari hanno scoperto all’interno dell’auto, nascosti sotto al sedile in uno zaino, tredici panetti di eroina con un peso totale di sei chili e mezzo. Il test narcotico ha confermato la natura della sostanza. L’uomo è stato immediatamente arrestato e, su disposizione del Sostituto procuratore Maria Domenica Ponziani, trasferito alla Casa Circondariale di Chieti. Le autorità stanno ora indagando sulla provenienza del significativo ...

