Montepulciano - 23enne morto sul lavoro | è stato colpito al petto da un tubo di ferro

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 19 aprile 2024)sulalda undiUn ragazzo di 23 anni èa seguito di un incidente sul, nel senese. L’infortunio si è verificato alle 12.51 in una autocarrozzeria in località Tre Berte. Da chiarire ancora la dinamica dell’incidente. Secondo quanto riportato dall’Ansa il giovane, originario dell’aretino, sarebbealda unlare in. Sul posto, insieme ai sanitari inviati dal 118 che ha fatto arrivare anche l’elisoccorso, sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il personale della prevenzione di igiene ...