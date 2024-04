Monte San Vito piange il missionario padre Matteo Pettinari - morto in Costa d' Avorio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 aprile 2024)San(Ancona), 19 aprile 2024 – Un terribile incidente ind’dove era in missione da 13 anni non ha lasciato scampo a, 43enne. diSandella Consolata della diocesi di Senigallia da anni vive ne Nord dellaD’, nella regione di Dianra, dove è inserito in una comunità con altri due confratelli, ed era il punto di riferimento per l’intera popolazione. La tragica notizia stamattina è rimbalzata nella piccola comunità diSaa cuiera molto legato. “Questa notte ind’a causa ...