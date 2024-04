Monete da 1 e 2 centesimi - una morte annunciata | ecco che fine faranno

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 19 aprile 2024) Si sta definitivamente per concludere quel rapporto d’amore e odio con il famigerato “ramino”, tornato con l’introduzione dell’Euro nelle tasche degli italiani L’euro è la valuta ufficiale di 20 dei 27 stati membri dell’Unione europea che formano l’Unione economica e monetaria (UEM) e costituiscono la zona euro. La circolazione monetaria effettiva ebbe inizio il 1 gennaio 2002 nei primi dodici Paesi che lo adottarono, mentre l’ultimo Paese ad aver adottato la valuta è stata la Croazia a inizio 2023. La moneta è suddivisa in 100. Addio alle monetine – Cityrumors.it Soltanto nell’ultimo anno di produzione sono stati commissionati 260 milioni di pezzi da 1 centesimo e 150 milioni di pezzi da 2e un recente studio ha calcolato che sono almeno 7 miliardi i cosiddetti ramini in circolazione, ancora nei portadegli ...