Mondiali di marcia a squadre al via | Palmisano-Stano a caccia dell’oro

(Di venerdì 19 aprile 2024) Bologna, 19 aprile 2024 – Sono partiti gli azzurri alla volta di Antalya in Turchia dove domenica 21 aprile saranno di scena idi. Si tratta di una novità nel panorama dellacon una staffetta tra un uomo e una donna: in palio non solo i titoli iridati ma anche la qualificazione a Parigi 2024. La selezione azzurra, manco a dirlo, punta su due ex campioni olimpici come Massimoe Antonella, entrambi in ripresa dopo qualche acciacco, soprattutto la seconda che ha tribolato per mesi a causa di un problema al nervo sciatico. La Torre: "Obiettivo podio" Il regolamento prevede che le prime 22 formazioni accedano alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma c’è la possibilità di qualificare una seconda formazione se questa terminasse tra le migliori ...