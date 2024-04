Molly Shannon protagonista di una serie comedy in lavorazione alla HBO

(Di venerdì 19 aprile 2024)saràe produttrice esecutiva della prossimadi Steve Koren attualmente in fase di sviluppoHBO. Quasi 30 anni dopo aver iniziato a lavorare insieme al Saturday Night Live,e Steve Koren sono tornati a collaborare per unacomica, che è attualmente in fase di sviluppoHBO.e Koren sono produttori esecutivi di questo progetto senza titolo, scritto da Koren e interpretato da. Si tratta della storia di una donna () profondamente dipendente dalle notizie e dai pettegolezzi sulle celebrità. Dopo che amici e familiari l'hanno finalmente affrontata, la donna accetta di farsi aiutare. ...

Comincia a prendere forma il cast della nuova Stagione della serie Hulu e Disney+ Dopo il rinnovo di Disney e Hulu, Only Murders in the Building ha dato il benvenuto alla sua prima grande new entry ... (movieplayer)

Only Murders in the Building 4: Desmin Borges, Siena Werber e Liliana Rebelo nel cast - Desmin Borges è uno dei tre nuovi arrivi tra gli interpreti della stagione 4 della serie Only Murders in the Building ...badtaste

Notizie serie tv: trovati Dunk ed Egg del nuovo spinoff di Game of Thrones - Notizie serie tv: i protagonisti dello spinoff di Game of Thrones, novità per Only Murders in the Building, Your Friends and Neighbors ...dituttounpop