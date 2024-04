Molestava le dipendenti Tre anni al pasticciere | Inequivocabili le chat

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 aprile 2024) Tre. È la condanna inflitta ieri a undi Lumezzane, a processo per violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune(di cui all’epoca dei fatti una era minorenne). L’uomo tra il settembre 2022 e il gennaio seguente si sarebbe prodotto in un repertorio di avances volgari, palpeggiamenti, messaggi osceni e molestie, tanto da avere indotto tre ragazze a lasciare il lavoro. Tutte avrebbero ricevuto inviti a raggiungerlo a casa, proposte a uscire, commenti sboccati anche via sms, molestie e palpeggiamenti. Per il pm Alessio Bernardi, che aveva chiesto duee mezzo, le ragazze sono credibili: "Non si conoscevano tra loro e non avevano motivi di risentimento nei confronti del titolare, tanto che una non ha nemmeno voluto denunciarlo. Si sono ritrovate a dover lasciare il posto di lavoro ...