Mo | ministro Esteri - ' Giordania non sarà arena conflitto tra Iran e Israele'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Amman, 19 apr. (Adnkronos) - Ildegligiordano Ayman Safadi ha dichiarato aldegliiano Hossein Amirabdollahian che non permetterà che la"si trasformi in un'ditra" o che la sua sicurezza e l'incolumità dei suoi cittadini venga messa a rischio. Lo ha comunicato il ministero degligiordano. Nella nota, “Safadi ha sottolineato che l'attuale escalation serve solo a distogliere l'attenzione dall'aggressione israeliana a Gaza, fermare la quale deve essere la priorità per la quale tutti gli sforzi si stanno unendo”.