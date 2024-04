Missili Patriot - Kiev incalza Europa e Usa G7 | subito scudo aereo per l’Ucraina

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 19 aprile 2024)americanie sistemi Samp/T franco-italiani. Per l'Ucraina sono "la priorità numero uno" e la comunità internazionale sembra pronta a soddisfare le richieste di, da un punto di vista del sostegno militare, politico e della ricostruzione. Al tavolo dei ministri degli Esteri del G7, riuniti a Capri, tutti concordano: occorre inviare un segnale alla Russia e al suo presidente, perché - ha spiegato Antonio Tajani - "se vincerà la guerra, Vladimir Putin non parteciperà mai a negoziati di pace".Il messaggio politico atteso al termine della ministeriale, su cui stanno lavorando gli sherpa, è dunque chiaro: è arrivato il momento di fornire al presidente Volodymyr Zelensky ciò che chiede. "L'Ucraina è sotto attacco e va sostenuta con decisione e a tutti livelli, mentre lavoriamo per definire un percorso che porti a una pace ...