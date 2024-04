Mio zio mangiato dai cannibali | Joe Biden supera se stesso - sconcerto planetario | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Il presidente degli Stati Uniti questa volta hato sé. Una battuta di Joesullo "zio Bosie" che "potrebbe esser statodai" durante la Seconda Guerra Mondiale ha infatti suscitato un grande imbarazzo e la solita polemica intorno alla Casa Bianca. Durante un comizio elettorale a Pittsburgh in Pennsylvania, il presidente ha dichiarato: "Non trovarono mai il corpo forse perché lì, in quella parte della Nuova Guinea, c'erano all'epoca tanti".parlava dello zio, il tenente Ambrose Finnegan, il cui monomotore da ricognizione precipitò durante la guerra. In realtà, secondo i dati ufficiali, l'incidente fu dovuto ad un guasto al motore e il velivolo non precipitò in Nuova Guinea, ma nel Pacifico. Le affermazioni ...