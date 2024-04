Mini svela ad Auto China 2024 la nuova Aceman

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 19 aprile 2024) MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Dal 25 aprile al 4 maggio,presenterà laFamily alInternational Exhibition Center di Pechino. Nell’ambito del Salone dell’mobile cinese, che avrà come tema “New Era, New Cars”,celebrerà l’anteprima mondiale di. Con il suo concept di veicolo completamente elettrico e indipendente,si colloca traCooper eCountryman. Insieme aAll-ElectricCooper in entrambi i livelli di potenza “E” e “SE” e aCountryman John Cooper Works ALL4 con trazione integrale,presenterà la gamma del suo nuovo portafoglio prodotti ...