Mina a Sanremo al posto di Amadeus | cosa c’è di vero? La possibile mossa della Rai

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 19 aprile 2024) Dopo il diverso artistico tra la Rai e, l’aziendatv pubblica deve correre ai ripari per riempire i vuoti televisivi che il conduttore passato a Warner Bros. Discovery, lascerà dal prossimo autunno. Per la condizione di Affari Tuoi in lizza ci sarebbe il nome di Stefano De Martino. Ma chi guiderà il prossimo Festival di2025? È proprio sul nodoche in queste ore sta prendendo forma l’ipotesi di chiare in causa la reginamusica italianaaldic’è di? La Rai si lecca le ferite dopo l’addio inaspettato di, passato ufficialmente a Warner Bros. Discovery. I vertici di viale Mazzini si ...