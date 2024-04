Milano sul tetto d’Italia Al Quanta un altro scudetto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 aprile 2024) Quando ad un secondo dalla fine dell’overtime Alessio Lettera ha colpito il disco da metà campo, il tempo all’interno delVillage disi è fermato. Quel disco che sembrava facile preda del portiere avversario, dopo un istante di sospensione, è invece rotolato in porta e ha consegnato al’undicesimo tricolore della sua storia. I meneghini si sono laureati campioni, battendo per 2-1 Asiago in gara-5 al termine di una serieraramente così combattuta. La sfida decisiva, come spesso capita, si è rivelata meno spettacolare e molto bloccata. Primo tempo targato, che ha trovato il vantaggio dopo 5’ con il gol di Lettera. Asiago però è rimasta a galla grazie alle solite decisive parate di Stevan. Nella ripresa, come accaduto in gara-4, il copione ...