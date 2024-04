Milano ko in Trentino E domani si replica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 aprile 2024) Inizia in salita il percorso dell’Allianznei playoff per il terzo posto. I lombardi si sono infatti arresi, in gara 1, per 3 set a 2 contro l’Itas, unica squadra quest’anno mai battuta. Un peccato perche si era ritrovata avanti 2 a 1, prima di subire la rimonta dei padroni di casa, privi del regista Riccardo Sbertoli (utilizzato solo come cambio al servizio) e di Daniele Lavia (al suo posto Magalini), che si è fermato per una lesione di basso grado del retto addominale. Out anche l’ex di turno Matey Kaziyski, che nel riscaldamento ha riscontrato un disturbo muscolare alla gamba sinistra. Non sono bastati i 24 punti del belga Ferre Reggers, top scorer ma spesso falloso al servizio e nemmeno gli attacchi di Ishikawa, leggermente in calo rispetto all’inizio dei playoff scudetto. A fare la differenza sono stati ...