Milano Gentilino scuola materna ‘modello’ a rischio chiusura - la protesta dei genitori

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 19 aprile 2024) (Adnkronos) – Banchi e sedie vuote, come non dovrebbero mai essere in una, palloncini colorati per attirare l'attenzione, e cartelli, striscioni, disegni: "Vive il quartiere se vive", "Laè il nostro futuro". E' partita da una piccola e colorata installazione la mobilitazione delle famiglie del quartiere Navigli diper salvare la L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.