Milano | abusi sessuali su dei minori - arrestato maestro d’asilo

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 19 aprile 2024): continuisu bambini tra i 4 e 5 anni, unvieneper molestieRecenti eventi nel sud-ovest dihanno scosso la comunità educativa e l’intera società, mettendo in luce l’importanza cruciale della sicurezza dei bambini nelle istituzioni educative. L’arresto di undi scuola materna persu bambine e l’incriminazione di un’educatrice per maltrattamenti su bambini hanno sollevato serie preoccupazioni riguardo alla protezione dei più giovani. Questi drammatici eventi evidenziano la necessità di una rigorosa vigilanza e di azioni concrete per garantire un ambiente sicuro e protetto per tutti i bambini. La recente ...