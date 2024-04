Milan - Stefano Pioli | se nel derby giocheremo così non abbiamo possibilità Futuro? Portate pazienza

(Di venerdì 19 aprile 2024) Daldella Madonnina fino al: le parole dell’allenatore delal termine della partita contro la Roma Il goal di Gabbia nel finale non è servito a nulla: nonostante la superiorità numerica ilha perso 2-1 contro la Roma. I rossoneri escono quindi dall’Europa League a testa bassa, sconfitti sia all’andata che al ritorno nei quarti di finale. Ora il Diavolo dovrà tornare subito a concentrarsi in vista deldella Madonnina contro l’Inter, un’altra sfida da vincere a ogni costo. Al termine della partita l’allenatore delin conferenza stampa ha parlato della sfida contro i nerazzurri e del suo: Per ildobbiamo ...

Le parole dell’allenatore del Milan Stefano Pioli al termine della partita contro la Roma: se segna Gabbia e non Leao… Termina qui il percorso in Europa League del Milan . Dopo la sconfitta per 0-1 ... (dailymilan)

Milan, Pioli sul futuro: “Portate pazienza fino a fine campionato, poi tireremo le somme" - Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 2-1 con la Roma che ha sancito l'eliminazione dei rossoneri dall'Europa League.tuttonapoli

Europa League: Roma e Atalanta in semifinale, fuori Milan e Liverpool - Si giocano i match di ritorno dei quarti di finale. In palio ci sono le semifinali del torneo continentale (ANSA) ...ansa

Roma-Milan 2-1: reti di Mancini e Dybala, i giallorossi in dieci si qualificano in semifinale - La squadra di De Rossi mette a segno l’uno-due nella prima mezz’ora e, pur in inferiorità numerica, resiste all’assedio dei rossoneri che in chiusura accorciano le distanze con Gabbia. Al prossimo tur ...rainews