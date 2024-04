Milan - Salvini critica | Meritiamo rispetto Cambiare tutto! | FOTO

SOCIAL , dopo l’eliminazione del Milan dall’Europa , per mano della Roma, Matteo Salvini ha commentato chiede ndo rispetto per il club Una serata davvero amara per il Milan quella di ieri. Allo stadio ... (dailymilan)

Professioni, Salvini: “Trattamento economico migliore per ingegneri che lavorano per Pubblico” - (Adnkronos) – Nell'ambito degli Stati Generali dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini ha annunciato, vista ...meridiananotizie

Milan, lo sfogo di Salvini: “Si può perdere, ma con dignità, non così. Cambiare, tutto” - Momento complicato per il Milan, l'amaro sfogo del leader della Lega Matteo Salvini: "Si può perdere, ma con dignità" ...fcinter1908

Abraham: Questa è una delle migliori squadre con cui ho giocato. Non temiamo nessuno - Abraham: Questa è una delle migliori squadre con cui ho giocato. Non temiamo nessuno - A.S. Roma - Ieri la Roma ha vinto 2-1 contro il Milan e ha conquistato il pass per la semifinale di Europa L... - ...marione