Milan - Rafael Leao ancora assente ingiustificato Tutti i voti

Milan , dopo l’eliminazione in Europa League, Rafael Leao e compagni sono stati richiamati dalla Curva Sud in vista del derby Una serata da dimenticare. Il Milan era arrivato allo stadio Olimpico con ... (dailymilan)

Europa League - Le 5 verità di Roma-Milan 2-1: De Rossi è il futuro, game over Pioli - EUROPA LEAGUE - Confermata la bontà della Roma di tenere De Rossi. Per Pioli, invece, la pressione rischia di divenire insostenibile.eurosport

Milan va sotto la curva, coro: "Tirate fuori i c..." ma Leao non c'è! | OneFootball - L’ennesima sconfitta contro una squadra italiana in Europa, la 4° di fila per il Milan dopo la doppia batosta in semifinale di Champions contro l’Inter nella scorsa stagione.onefootball

Milan a picco: Mancini e Dybala affondano il Diavolo, inferno Europa League. Leao e Theo Male. Pagelle - La stagione del Milan finirà senza trofei. Andato da tempo lo scudetto contro una super Inter (lunedì ci sarà da evitare l'umiliazione di vederlo vincere a Lautaro e compagni nel derby), sfumata quasi ...affaritaliani