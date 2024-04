Milan - quanto pessimismo | la stagione è migliore di quel che sembra Ora scegli cosa vuoi essere

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 19 aprile 2024) Ladelnon è così negativa come. Ecco, l’abbiamo detto. Nel clima die scoramento chegravitare intorno all’ambiente rossonero, in particolar modo dopo l’eliminazione dall’Europa League di ieri notte per mano della Roma, non è un concetto facile da esprimere. Eppure, se la2023-2024 dei rossoneri viene analizzata con maggiore lucidità, mettendo da parte discorsi di tifo e di pancia, il quadro non è poi così negativo. È chiaro che ilè sempre il, la sua storia e il suo blasone impongono di fare il meglio possibile per centrare ogni obiettivo prefissato. E in questo articolo vogliamo proprio analizzare il concetto di ‘meglio possibile’: ilpuò davvero fare meglio di ...