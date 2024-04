Milan primavera - Abate | Un traguardo storic - fiero dei ragazzi

Il Milan di Ignazio Abate vince la semi finale della Final Four di Youth League ai rigori contro il Porto e si qualifica per la finale : sfiderà l'Olympiacos per conquistare il trofeo.Continua a ... (fanpage)

Youth League, il Milan vola in finale: quando si gioca e contro chi - La primavera del Milan allenata da Ignazio Abate è riuscita a centrare la finale di Youth League: quando si giocherà.spaziomilan

Milan-Inter, ancora infortunato: Inzaghi non potrà convocarlo per il derby - Non buone notizie per l'Inter in vista del caldo derby contro il Milan di lunedì. Si è fermato il nerazzurro e non sarà dunque della gara.milanlive

Youth League, l’Olympiacos dalla vittoria a Lecce alla finale - I greci, avversari dei giallorossi nel primo turno della competizione europea, hanno conquistato l'atto finale della Champions League primavera e affronteranno il Milan ...calciolecce