Milan-Olympiacos in tv | data - orario e diretta streaming finale Youth League 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 aprile 2024)è ladella: ecco tutte le informazioni sutv e. I rossoneri hanno battuto il Porto ai rigori e sfideranno nell’atto conclusivo della manifestazione la formazione greca, che ha invece avuto la meglio del Nantes. Sarà unaequilibrata e tesa, come tutte quelle che mettono in palio un trofeo, prestigiosissimo questo perché importante riconoscimento a livello U19. La Primavera rossonera, allenata da Abate, sogna di laurearsi campioni d’Europa e per lal’appuntamento è fissato per lunedì 22 aprile alle ore 18: latv sarà garantita dai canali di Sky Sport, ...