Milan - non è solo il flop di Pioli | da Theo Hernandez a Lea - dove sarebbero i top player?|Primapagina

(Di venerdì 19 aprile 2024) 2024-04-19 14:30:00 Fermi tutti! Bocciati. Senza appello. Tutti quanti. Sì, perché nelle ore immediatamente successive alla debacle di Roma che ha riposto nel cassetto anche gli ultimi sogni di gloria, le ultime speranze di chiudere con un guizzo una stagione che già lo scorso autunno – con l’eliminazione dalla Champions League e il crollo in campionato che ha dato il via alla lunga fuga dell’Inter – aveva lasciato presagire che sarebbe stata all’insegna dell’anonimato, il focus della critica è stato rivolto esclusivamente su Stefano. L’unico superstite della rivoluzione dell’estate 2023, quella del siluramento di due figure centrali nel ciclo in rossonero dell’allenatore emiliano come Paolo Maldini e Frederic Massara e di un mercato ambizioso e innovativo, si è certamente giocato nel peggiore dei modi l’ultima occasione per convincere il club a guadagnarsi la ...

Daniele Adani ha commentato per la Rai il doppio confronto tra Roma e Milan , con i primi usciti vincitori e ora in semifinale di Europa League.... (calciomercato)

Milan-Inter, l’iniziativa dei tifosi per il Derby: gesto stupendo - I tifosi di Milan ed Inter hanno dato vita ad un'iniziativa che ha lasciato tutti senza parole: accadrà in occasione del Derby ...milanlive

Adani: “Il Milan non poteva pensare di battere la Roma” - Il telecronista Rai ed ex calciatore Adani elogia la squadra di De Rossi dopo la qualificazione in semifinale di Europa League.siamolaroma

Trigoria, Roma subito al lavoro dopo il Milan. Assente Lukaku - Trigoria, Roma subito al lavoro dopo il Milan. Assente Lukaku - A.S. Roma - Dopo la vittoria per 2-1 contro il Milan, valsa la qualificazione alla semifinale di Europa League,... - Marione.net - La Co ...marione