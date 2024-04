Milan - Lele Adani su Stefano Pioli | la società deve dare un segnale

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 19 aprile 2024) Dopo la sconfitta contro la Romaha parlato del futuro della panchina delin bilico, launIl percorso delin Europa League è terminato contro la Roma, con una doppia sconfitta tra andata e ritorno che ha fatto molto male a tutto il mondo rossonero. La squadra di, infatti, aveva tutte le potenzialità per passare il turno ma non ha potuto nulla di fronte alla forza dei giallorossi che sono riusciti a difendere il vantaggio anche in 10 contro 11. Ora peril futuro si fa particolarmente complesso. L’allenatore italiano era già in bilico ma dopo un risultato così negativo l’addio a giugno sembra sempre più ...