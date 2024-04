Milan - la primavera di Abate sfida il Porto in Youth League | prima finale per un’italiana?

(Di venerdì 19 aprile 2024), ladisi prepara allacontro ilinvalevole per la semivolta per? Dopo l’uscita dall’Europadeldi Stefano Pioli, in casa rossonera si vuole subito voltare pagina. Oggi alle 18:00, infatti, lasarà impegnata nella semidi. Se la formazione allenata da Ignaziodovesse riuscire a passare il turno, sarebbe lavolta perinda quando esiste il torneo. Per il ...

Le Final Four di Youth League a Non Isi avvicinano. Ecco le dichiarazioni di Ignazio Abate , tecnico del Milan Primavera (pianetamilan)

Rispetto al campionato primavera le squadre sono più giovani, e questo favorisce il gruppo di Abate composto soprattutto da 2005 e 2006 - Rispetto al campionato primavera le squadre sono più giovani, e questo favorisce il gruppo di Abate composto soprattutto da 2005 e 2006 ...gazzetta

YOUTH LEAGUE - Via alle Final Four, c'è Milan-Porto - Quest'oggi, a partire dalle ore 18, il Milan primavera affronterà il Porto nelle Final Four di Youth League. In palio un posto nella finalissima contro Nantes o Olympiacos. La gara con protagonista i ...napolimagazine

Juventus.com - Atalanta-Juve primavera, ecco dove vedere il match in TV - Sul proprio sito ufficiale, la Juventus informa i tifosi bianconeri su dove vedere in TV il match di campionato che la primavera giocherà domani, a partire dalle 13:00, in ...tuttojuve