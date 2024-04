(Di venerdì 19 aprile 2024) Non c`è pace per il, che, dopo la cocente delusione dell`eliminazione ai quarti diLeague per mano della Roma, rischia ora di...

Gara valida per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Il derby della Madonnina potrebbe valere per i nerazzurri l’aritmetica certezza del ventesimo titolo, ma i ... (sport.periodicodaily)

L’ Inter sta segnando tanto ed i dati danno ragione agli attaccanti nerazzurri. È ancora in ballo il record di partite consecutive in rete. In difesa invece qualche problema nelle ultime partite. Il ... (inter-news)

Milan-Inter: Pioli-flop anche in Europa, in quota Inzaghi vede scudetto e seconda stella nel derby - Non c`è pace per il Milan, che, dopo la cocente delusione dell`eliminazione ai quarti di Europa League per mano della Roma, rischia ora di vedere l`Inter aggiudicarsi.calciomercato

Serena: “Scudetto nel derby Per l’Inter non fa grande differenza. Invece per il Milan…” - Intervistato da Mi-Tomorrow, Aldo Serena ha parlato di Milan-Inter. In caso di vittoria i nerazzurri conquisterebbero il ventesimo scudetto della propria storia. " L'Inter ormai pensa più al quando ch ...fcinter1908

Problemi per Milan Inter: Inzaghi rischia di perderlo - Il giocatore ha svolto un lavoro differenziato, la sua presenza è in dubbio in vista del derby contro il Milan in programma lunedì 22 aprile Il giorno del derby si avvicina a grandi passi, la sfida ...spaziointer