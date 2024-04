Milan-Inter - il programma della vigilia | una replica dal Cagliari – CdS

(Di venerdì 19 aprile 2024)arriverà soltanto lunedì sera, a conclusionesestultima giornata di Serie A. Ma è ovviamente la partita principale del turno, visto che può dare il titolo. Il Corriere dello Sport dà il. LE INIZIATIVE – Per arrivare al meglio alla stracittadinaci saranno diversi eventi già dalla giornata di domenica. Il principale l’ha organizzato la Curva Nord, con un ritrovo fuori da Appiano Gentile nel pomeriggio. Mentre la società, a livello ufficiale, ha organizzato la conferenza stampa di Simone Inzaghi. Un evento che prima era un’abitudine, ma che negli ultimi due anni è quasi sempre saltato ricorrendo al massimo a dichiarazioni alla TV ...

"Lo dico per la prima volta. A novembre ho un altro intervento. Mi hanno detto che dovrebbe essere l'ultima tappa di un lungo calvario", Omar Pedrini , storico cantante dei Timoria, si racconta a ... (fanpage)

Archiviata la tre-giorni di coppe europee con le qualificazioni alle semifinali di Borussia Dortmund-PSG e Bayern Monaco-Real Madrid in Champions... (calciomercato)

Il Milan studia il post-Calabria: sfida all’Inter per un terzino - Si complica il rinnovo di Calabria, il Milan si guarda attorno: piace un terzino della Liga, su di lui c'è anche l'Inter ...milanlive

Pioli e il Milan, futuro mai così incerto. Vincere il derby potrebbe non bastare - Il Milan che esce dall’Europa League sa di sconfitta su più ... dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Dea e l’Inter sulla via dello scudetto. Il secondo è il “come”. I rossoneri sono ...gazzetta

Dalla Juventus al Milan: fa tutto Rabiot - Avversarie nella corsa al secondo posto, Juventus e Milan sono destinate a incrociare i propri sentieri anche sul calciomercato ...calciomercato