Milan - Gerry Cardinale non è soddisfatto | ecco gli incassi delle coppe europee  Il dato

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 19 aprile 2024)quanto ha incassato il club rossonero con le: la cifra non può essere soddisfacente per. Il dato Ildi Stefano Pioli è uscito dall’Europa League e non ha compiuto l’impresa, tanto desiderata dai tifosi. Di certo non si poteva pensare di impensierire la Roma di De Rossi con una prestazione come quella messa in campo dai giocatori rossoneri nella gara di ritorno. Il goal di Matteo Gabbia non è bastato ed è arrivato troppo tardi. Il club di via Aldo Rossi è, quindi, fuori da tutte le competizioni. La domanda che sorge spontanea è: quanto ha incassato ilcon gli introiti derivanti dalle? Senza considerare il market pool, che non è ancora stato comunicato, ...