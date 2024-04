Milan - ciclo finito per Pioli | il Napoli ci pens - De Laurentiis studia l'affondo

(Di venerdì 19 aprile 2024) Rimpianti, rimorsi, ciò che poteva essere e, alla fine, non è stato. Tanti proclami, tante parole, ma il campo, come sempre, ha regalato la...

Milan, ciclo finito per Pioli: il Napoli ci pensa, De Laurentiis studia l'affondo - Rimpianti, rimorsi, ciò che poteva essere e, alla fine, non è stato. Tanti proclami, tante parole, ma il campo, come sempre, ha regalato la triste verità al.calciomercato