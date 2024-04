Milan - addio Stefano Pioli? Ecco i chi sono i favoriti per la panchina

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 19 aprile 2024) Ilè fuori dall’Europa League e l’dia fine stagione è sempre più vicino:chii favoriti per la panchina… Con l’uscita deldidall’Europa League, la separazione tra il tecnico emiliano e il club di via Aldo Rossi è davvero vicina. Ricordiamo che l’allenatore ex Fiorentina ha un contratto che scadrà nel 2025. Dopo la brutta e dolorosa eliminazione per mezzo della Roma di Daniele De Rossi, però, la dirigenza rossonera sta seriamente prendendo in considerazione l’esonero a fine anno. Lo avevamo detto: dopo l’uscita ai gironi di Champions League, ilavrebbe dovuto arrivare almeno in semifinale/finale. Così non è stato. Inoltre, la formazione rossonera ha disputato due sfide davvero ...