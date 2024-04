Migranti - prosciolto l’equipaggio della nave Iuventa | il giudice decide per il non luogo a procedere

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 19 aprile 2024) Dopo 7 anni di indagini si è chiuso il procedimento penalte nei confronti dei componenti deldelle ong Jugend Rettet (all’epoca era famosa con il nome di), Save The Children e Medici Senza Frontiere. Nessuna condanna: ilha optato per il nonper i 10 imputati accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’inchiesta era nata dalle denunce di alcune guardie private per la sicurezza che erano in servizio sulladi Save the Children e avevano poi mosso accuse anche alle altre organizzazioni. Nello specifico, le ong erano accusate dai pm di Trapani di aver stretto accordi con i trafficanti di uomini e di non aver prestato in realtà soccorso ai profughi ma di aver fatto loro da “taxi”, trasbordandoli dalle navi libiche alle ...