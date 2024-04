Migranti - proscioglimento per Iuventa

(Di venerdì 19 aprile 2024) 17.15 Dopo 7 anni,il Gup di Trapani ha stabilito il non luogo a procedere nei confronti dell'equipaggio della nave, delle ong Jugend Rettet,Save the Children,Medici senza Frontiere. Gli imputati erano accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Secondo l'accusa,avevano stretto accordi con i trafficanti di uomini e avrebbero fatto da "taxi" per i. A febbraio scorso,la stessa procura aveva chiesto il.Nel frattempo,la nave sequestrata ha subito danni. L'inchiesta è costata 3 milioni di euro

Immigrazione, prosciolti a Trapani tutti gli imputati dell’equipaggio Iuventa - Chiuso il caso Iuventa. Dopo sette anni e 40 udienze, il gup di Trapani ha emesso sentenza di non luogo a procedere per 4 membri dell'equipaggio… Leggi ...informazione

Iuventa docet. È ufficiale: non esistono i taxi del mare - Si è chiuso, dopo 7 anni, con la sentenza di non luogo a procedere per i 10 imputati accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, il procedimento penale nei confronti dei componenti… ...informazione

Sono stati prosciolti tutti gli imputati nel processo sulla nave Iuventa - Come già chiesto dalla procura di Trapani a fine febbraio: si chiude quindi una delle più grandi inchieste svolte in Italia nell’ambito dei soccorsi di Migranti in mare ...ilpost