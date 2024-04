Migranti | caso Iuventa - legale ' in udienza emerse professionalità e dedizione Save the children'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Palermo, 19 apr. (Adnkronos) - “Nel corso dell', è stato possibile portare all'attenzione del Giudice tutti gli elementi di prova non emersi nel corso delle indagini che hanno smentito categoricamente ogni accusa. Al contrario, sonol'encomiabilecon le quali tutto il personale dell'Organizzazione, ed in particolare il team leader responsabile per la missione, ha operato per l'intera durata della stessa”. Così l'avvocato Jean-Paule Castagno di Orrick, difensore del team leader dithe, dopo la decisione del gup di Trapani sul. “Nel corso del procedimento sono state approfondite ed affrontate rilevantissime tematiche giuridiche che possano fornire, da un punto di vista tecnico, gli ...